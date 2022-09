14 Settembre 2022

Manifestazione di interesse per l’affidamento del progetto laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo modulo: laboratori per l’utilizzo delle energie innovabili e l’efficientamento energetico suddivisa in 2 lotti: lotto 1 fotovoltaico. Comune di Siracusa. Ente appaltante: Istituto Istruzione Secondaria Superiore ” Antonello Gagini” Importo: n.d. Scadenza: 28/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno […]

Potrebbe interessarti anche: