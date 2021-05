21 Maggio 2021

Fornitura di energia elettrica per l’anno 2022 e relativa gestione dei servizi associati, per utenze in media e bassa tensione come definite all’art. 2, comma 2, del testo integrato allegato alla delibera n. 05/2004, e s.m.i. dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, franco punto di consegna alle strutture di Siciliacque S.p.A. allacciate alle reti […]

