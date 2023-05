15 Maggio 2023

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse fornitura di energia elettrica per le utenze dell’Unione comuni Alta Valle Camonica. Ente appaltante: Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica. Importo: n.d. Scadenza: 18/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: