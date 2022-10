12 Ottobre 2022

Avviso esplorativo per il servizio di fornitura di energia elettrica per utenze di pubblica illuminazione della città di Guidonia Montecelio (RM). Il contratto ha una durata di 24 mesi. Ente appaltante: Enel Sole srl Importo: n.d. Scadenza: 25/10/2022 Estratto (zip) Bando e documentazione Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

