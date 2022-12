9 Dicembre 2022

Il capitolato d’oneri riguarda la fornitura di energia elettrica per la sede operativa dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), situato in via Carlo Magno 1A, Parma. Ente appaltante: Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Importo: 8.100.000 € Scadenza: 15/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: