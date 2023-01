9 Gennaio 2023

Asta pubblica per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per le utenze del sistema idrico integrato, gestite dall’AMAP (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo) a servizio della città di Palermo per l’anno 2023. Ente appaltante: AMAP S.p.A. Importo: 35.605.000 € Scadenza: 27/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: