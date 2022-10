13 Ottobre 2022

Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 per le sedi e i siti produttivi delle società Umbra Acque S.p.A. e SII S.c.p.a. Punti di prelievo ubicati nei Comuni della Provincia di Perugia e Terni. Ente appaltante: Umbra Acque S.p.A. Importo: 54.000.000 € Scadenza: 8/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

Potrebbe interessarti anche: