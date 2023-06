8 Giugno 2023

Fornitura di energia elettrica per le sedi della Regione Trentino Alto Adige ricadenti nel territorio della Provincia di Trento. Ente appaltante: Provincia autonoma di Trento. Importo: 63.547.250 € Scadenza: 21/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

