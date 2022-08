1 Agosto 2022

Fornitura energia elettrica. Una quota pari almeno al 50% per l’anno 2023 e 55% per l’anno 2024 dell’energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’ente appaltante dovrà essere fornita con garanzia di produzione, avvenuta in assenza di emissione di anidride carbonica in atmosfera. Comune di Grassobbio (BG). Ente appaltante: SACBO S.p.A. Importo: 16.000.000 € Scadenza: 5/9/2022 […]

