6 Giugno 2023

Affidamento della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e dei servizi connessi in favore delle società del gruppo Sistemi Salerno. Ente appaltante: Sistemi Salerno S.p.A. Importo: 8.948.449 € Scadenza: 20/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: