27 Luglio 2023

Avviso di gara per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze relative alla pubblica illuminazione, altri usi e per tutti gli edifici di competenza del Comune di Montaldeo (AL). Importo: n.d. Scadenza: 3/8/2023

