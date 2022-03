7 Marzo 2022

Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per gli immobili e impianti comunali per il periodo 1.7.2022 – 30.6.2023. Comune di Malonno (BS). Importo: 39.100 € Scadenza: 17/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

