30 Dicembre 2021

Procedura per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e l’illuminazione pubblica del Comune di Ghisalba (BG). L’appalto avrà la durata di un anno, con opzione rinnovo scadenza, a partire dal 07/01/22. Importo: n.d. Scadenza: 7/1/2022 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

