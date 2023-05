12 Maggio 2023

Bando di gara per l’affidamento del multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia elettrica per gli immobili ad uso sanitario dell’azienda ospedaliera Padova. Ente appaltante: Azienda Ospedaliera di Padova. Importo: 21.684.654 € Scadenza: 15/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

