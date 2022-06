7 Giugno 2022

Avviso per la fornitura di energia elettrica per il Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA). Ente appaltante: Commissione Europea JRC. Importo: 8.000.000 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

