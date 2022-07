4 Luglio 2022

Fornitura di energia elettrica per gli enti locali e per le aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna a seguito di istituzione di SDA energia elettrica verde e gas naturale. Suddivisa in lotti. Ente appaltante: Agenzia Intercent E.R. Importo complessivo: 156.908.400 € Scadenza: 15/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

