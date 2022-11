15 Novembre 2022

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento della fornitura di energia elettrica e gas per le utenze degli edifici e impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN). Importo: 100.000 € Scadenza: 30/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: