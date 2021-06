8 Giugno 2021

Fornitura di energia elettrica e degli altri servizi e prestazioni accessorie associati per gli stabili della Banca d’Italia, dell’IVASS e della CONSOB per il quadriennio 2022-2025. Ente appaltante: Banca d’Italia. Importo: 21.628.000 € Scadenza: 14/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

