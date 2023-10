23 Ottobre 2023

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento della fornitura di energia elettrica necessaria per il fabbisogno aziendale del servizio idrico integrato per l’anno 2024. Questo appalto suddiviso in 3 lotti. Ente appaltante: A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Importo complessivo: 43.074.803 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

