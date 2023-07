17 Luglio 2023

Bando di gara per affidamento di fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell’Ater della provincia di Roma per il periodo 2023-2025. Ente appaltante: Ater della provincia di Roma. Importo: 3.000.000 € Scadenza: 27/7/2023 […]

