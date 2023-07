13 Luglio 2023

Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per alimentare i punti di prelievo in BT e MT degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA). Ente appaltante: Aeroporti di Puglia S.p.A. Importo: 8.000.000 € Scadenza: 25/7/2023

