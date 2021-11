25 Novembre 2021

Avviso per fornitura di energia elettrica nei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni Rail S.p.A. Ente appaltante: Grandi Stazioni S.p.A. Importo: 32.070.166 € Scadenza: 20/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

