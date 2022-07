7 Luglio 2022

Gara europea per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2023 svolta con modalità telematica, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2022. Appalto suddiviso in 4 lotti. Ente appaltante: Società Consortile Energia Toscana – CET. Importo complessivo: 378.544.088 € Scadenza: 4/8/2022 Bando (zip) Bandi del […]

