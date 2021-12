9 Dicembre 2021

Indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici interessati ad avanzare offerta per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per gli edifici ed impianti del comune di Motta San Giovanni (RC). Importo: 125.686 € Scadenza: 20/12/2021 Bando (zip)

