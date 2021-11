29 Novembre 2021

Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di libero mercato per le utenze alimentate in bassa/media tensione delle società aderenti a Water Alliance Acque di Lombardia. Suddivisa in 2 lotti. Comune di Assago (MI). Ente appaltante: Water Alliance Acque di Lombardia. Importo: 839.923.525 € Scadenza: 13/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

