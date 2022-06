15 Giugno 2022

Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica nel Comune di Campobasso. Durata in mesi: 24 Importo: 3.096.000 € Scadenza: 14/8/2022 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

