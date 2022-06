28 Giugno 2022

Bando di gara per la fornitura di energia elettrica a prezzi variabili, prodotta in impianti che utilizzano fonti rinnovabili, fornita in media tensione per il periodo 1.9.2022 – 31.8.2023. Comune di Elmas (CA). Ente appaltante: Sogaer S.p.A. Importo: 2.512.223 € Scadenza: 18/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

