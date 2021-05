26 Maggio 2021

Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di libero mercato per l’anno 2022. Ente appaltante: Water Alliance – Acque di Lombardia. Importo: Lotto 1: 24.491.866 € Lotto 2: 19.033.063 € Lotto 3: 2.623.533 € Lotto 4: 20.861.828 € Lotto 5: 43.175.451 € Scadenza: 24/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

