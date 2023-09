29 Settembre 2023

Procedura di gara per la fornitura di energia elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte. Ente appaltante: Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. Importo: 17.500.000 € Scadenza: 18/10/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: