19 Settembre 2022

Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per il 2023 all’Azienda Pluriservizi Macerata. In particolare è richiesta una fornitura di circa 1.465 kW/h di energia elettrica. Ente appaltante: A.P.M. SpA con sede a Macerata (MC). Importo: 3.321.500 € Scadenza: 3/10/2022 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

