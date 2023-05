15 Maggio 2023

Richiesta offerta per la fornitura di energia elettrica con consegna in bassa tensione nel Comune di Mozzanica (BG). Ente appaltante: Cogeide S.p.A. Importo: n.d. Scadenza: 25/5/2023

