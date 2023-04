24 Aprile 2023

Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/7/2023 – 31/12/2023 a Campobasso. Ente appaltante: Azienda Speciale Regionale Molise Acque. Importo: 6.375.000 € Scadenza: 15/5/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

