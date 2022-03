16 Marzo 2022

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un’elettropompa e relativo quadro elettrico dotato di inverter per la gestione della stessa, da installare presso il sollevamento idrico denominato “Vomano” a Scerne di Pineto (TE). Ente appaltante: Aca S.p.A. In House Providing Importo: 72.000 € Scadenza: 22/3/2022 Bando (zip) Bandi del […]

