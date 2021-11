2 Novembre 2021

Bando di gara per fornitura elettrica e gas per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 presso le utenze di A.E.A. S.p.A., nei punti di prelievo ubicati nei Comuni della Provincia di Rieti e Frosinone come meglio precisati nell’Allegato al Capitolato Tecnico. Ente appaltante: A.E.A. Servizi Ambientali. Importo: 1.600.000 € Scadenza: 15/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

