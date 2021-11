23 Novembre 2021

Lavori di fornitura e posa in opera di nuova Cabina Elettrica di tipo pannellare prefabbricata completa di relativi impianti ed esecuzione impianti voli notte per superfici di volo Base Aerea Sigonella. Comune di Catania. Ente appaltante: 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare Mobile. Importo: 2.833.613 € Scadenza: 1/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]

Potrebbe interessarti anche: