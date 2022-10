27 Ottobre 2022

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria al fine di procedere all’individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura e posa in opera di fari per l’illuminazione dell’impianto sportivo di Viale dei Pini. Comune di Sant’Agnello (NA). Importo: 36.000 € Scadenza: 2/10/2022 […]

