6 Febbraio 2023

Avviso di fornitura e posa in opera di corpi illuminanti del Giardino Bellini. Comune di Catania. Importo: 242.785 € Scadenza: 6/3/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: