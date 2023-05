22 Maggio 2023

Procedura aperta per l’affidamento, a corpo, della fornitura e posa in opera di n. 12 trasformatori AT/MT 132/15 kV di potenza 40/50 MVA Onan/Onaf, presso le cabine primarie site nei comuni di Massa Lombarda (RA) e Imola (BO). L’appalto è suddiviso in 2 lotti. Ente appaltante: INRETE Distribuzione Energia Bologna. Importo complessivo: 12.600.000 € Scadenza: 20/6/2023 Bando (zip) […]

