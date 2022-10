26 Ottobre 2022

Fornitura con posa in opera di strumentazione di misura per apparecchiature in alta tensione da installare presso l’Officina nazionale apparecchiature elettriche di Bologna. Ente appaltante: Rete ferroviaria italiana SpA Importo: 88.985 € Scadenza: 21/11/2022 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: