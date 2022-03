2 Marzo 2022

Accordo quadro per il servizio di manutenzione e fornitura dei motori elettrici asincroni trifase in bassa tensione presso l’impianto UL.3 di San Vittore del Lazio (FR). Importo: 426.884 € Scadenza: 21/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

