23 Maggio 2023

Procedura aperta per la fornitura e l’installazione di sistemi compensazione media tensione. Luogo principale di esecuzione: Bolzano. Composto da 2 lotti. Ente appaltante: Edyna S.r.l. Importo complessivo: 3.510.000 € Scadenza: 15/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

