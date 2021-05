20 Maggio 2021

Procedura negoziata per l’affidamento in concessione della fornitura, installazione, manutenzione di almeno due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici detti Electric Vehicle Charger (EVC) nel Comune di Vicopisano (PI). Importo: 58.000 € Scadenza: 3/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

