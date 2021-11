19 Novembre 2021

Fornitura e lavori di installazione di centraline di alimentazione elettrica degli impianti di segnalamento per la durata di 60 mesi. Nel Comune di Napoli. Ente appaltante: Ente Autonomo Volturno S.r.l. Importo: 7.781.207 € Scadenza: 22/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

