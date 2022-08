29 Agosto 2022

Bando per la fornitura, posa in opera e cablaggio dell’impianto elettrico degli stand espositivi, delle aree centrali e di ingresso; va inoltre garantita la relativa assistenza tecnica con presidio durante l’evento che si terrà presso il Brixia Forum di Brescia il 2,3 e 4 ottobre 2022. Importo: n.d. Scadenza: 31/8/2022 Bando (zip) Bandi del […]

