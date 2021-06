1 Giugno 2021

Avviso di gara per l’affidamento del contratto quadro biennale, per la fornitura di dispositivi di messa a terra e in corto circuito BT di cavi e impianti BT ai fini della protezione e del rischio elettrico. Ente appaltante: Acea ElaboRI S.p.A. Importo: 195.000 € Scadenza: 16/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

