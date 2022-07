6 Luglio 2022

Richiesta fornitura di un sistema elettronico di potenza per la carica e scarica in rete di un pacco batterie nizn da 10 kW per il progetto Lolabat H2020. Ente: Università degli studi Genova Importo: 26.000 € Scadenza: 13/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

