10 Maggio 2023

Fornitura di trasformatori trifase in AT per la rete ferroviaria nazionale. Il bando è suddiviso in tre lotti nel Lazio. Ente appaltante: Rete Ferroviaria Italiana SpA Importo (complessivo): 57.614.962 € Scadenza: 8/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

