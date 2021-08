30 Agosto 2021

Fornitura di trasformatori BT- MT per la durata di 24 mesi nel Comune di Bolzano. La gara è suddivisa in 2 lotti. Ente appaltante: EDYNA S.r.l. Importo complessivo: 4.592.800 € Scadenza: 27/9/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

