22 Agosto 2022

Sistema di qualificazione per fornitura di quadri per CP e CS e trasformatori AT/MT e MT/BT. Comune di Trento. Ente appaltante: Gruppo Dolomiti Energia. Importo: n.d. Scadenza: n.d. Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: