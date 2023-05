8 Maggio 2023

Avviso esplorativo finalizzato alla partecipazione per acquisizione di beni infungibili mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la fornitura di 2 pannelli solari pieghevoli nel Comune di Verona. Ente appaltante: 4° Reggimento Alpini Paracadutisti. Importo: n.d. Scadenza: 18/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

